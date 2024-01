Montespertoli cresce, 17 incontri della giunta Mugnaini: si parte da San Quirico

L'Amministrazione Comunale di Montespertoli annuncia un ciclo di incontri che coinvolgeranno diciassette punti diversi nel territorio, con l'obiettivo di condividere progetti, obiettivi e iniziative future. Il ciclo di incontri pubblici intitolato “Montespertoli cresce”, prevede un totale di 17 tappe distribuite nei prossimi mesi.

Il sindaco Alessio Mugnaini sottolinea l'importanza di questo approccio proattivo nell'interagire con la comunità locale: "Bisogna sempre tenere presente che è fondamentale dare risposte ai bisogni e alle domande dei cittadini e per fare questo è necessario stare vicini e ascoltarsi a vicenda. È ancora più importante farlo in un territorio grande e con tante frazioni come quello di Montespertoli. Parleremo di progetti futuri ma non mancheranno i momenti di confronto anche per tracciare un bilancio di questi 5 anni di amministrazione”.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 23 gennaio al Circolo Arci di San Quirico, seguito da altri 16 incontri nelle diverse frazioni nel corso dei prossimi tre mesi. Gli incontri sono un'occasione preziosa per presentare i progetti e servizi che l'Amministrazione intende sviluppare e, allo stesso tempo, per coinvolgere attivamente i cittadini nella discussione su come migliorare la qualità della vita nel comune.

Nel dettaglio il calendario degli incontri prevede:

- martedì 23 gennaio, ore 21:30, San Quirico al Circolo ARCI

- lunedì 29 gennaio, ore 21:30, Montagnana MCL

- martedì 6 febbraio, ore 21:30, Fornacette ai locali comunali

- giovedì 8 febbraio, ore 21:30, Ortimino Circolo ARCI

- lunedì 12 febbraio, ore 21:30, Lucardo presso la Canonica

- giovedì 15 febbraio, ore 21:30, Anselmo al Circolo Arci

- martedì 20 febbraio, ore 21:30 Baccaiano circolo Arci

- martedì 27 febbraio, ore 21:30, Polvereto Circolo ARCI Il Pino

- domenica 3 marzo, ore 10:00, Botinaccio Da Silvano

- martedì 5 marzo, ore 21:30, Montalbino, Ristorante La Lombricaia

- mercoledì 6 marzo, ore 21:30, Lucignano alla bottega alimentari

- lunedì 11 marzo, ore 21:30, Martignana Circolo ARCI

- martedì 12 marzo, ore 21:30, Montagnana Circolo ARCI

- domenica 17 marzo, ore 10:00, Tresanti locali della Chiesa

- lunedì 18 marzo, ore 21:00, Fezzana, casa privata

- mercoledì 20 marzo, ore 21:30, San Pancrazio, locali campo sportivo

- lunedì 25 marzo, ore 21:30, Trecento, alla Fattoria di Trecento

Durante queste sessioni, i membri dell'Amministrazione saranno disponibili a rispondere alle domande dei partecipanti, raccogliere feedback e ascoltare le proposte della comunità. L'Amministrazione Comunale di Montespertoli invita tutti i cittadini a partecipare numerosi agli incontri programmati.