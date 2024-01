Nel vivo la mostra di Waldon e Olio all'Orcio d'oro

La mostra “Monologhi condivisi” di Waldon e Olio, fino al 27 gennaio all’Orcio d’oro di San Miniato, entra nel vivo.

Questo fine settimana i due artisti (Alessandro Scardigli e Lorenzo Olivo) eseguiranno un grande pannello dal vivo, a partire dalle 14 e 30 fino a notte inoltrata. Chi è curioso di vederli all’opera, in uno spazio che non è quello aperto, a cui di solito i due Street artist si rivolgono, può partecipare, anche solo per qualche momento a questo pomeriggio d’arte.

Domenica pomeriggio, dalle 18, ci sarà invece una serata a cura dell’Associazione La Stazione, un momento legato all’espressività giovanile, con musiche e parole, brani incisi e dal vivo, che porranno lo spazio in una dimensione più contemporanea. L’evento si intitola “Stories Voices. Canti dal cuore della terra”, sarà un reading di poesie palestinesi, ma anche di altro.

Il terzo appuntamento, ma ce ne saranno altri durante la settimana, sarà quello del finissage, sabato 27 gennaio dalle 17, con l’associazione Fermento, che darà vita ad un aperitivo con musica, a cura del gruppo Festina Lente

Serate, insomma, che ben rappresentano gli artisti in mostra, diventando una sorta di prolungamento del loro singolare percorso espressivo, che da sempre è molto attivo nel presentare progetti soprattutto del mondo dell’associazionismo.