Nina fa impazzire la scuola: il cucciolo 'adottato' per un giorno da un istituto fiorentino

Ho preso un cucciolo di cane ma per un'ora non so a chi lasciarlo, posso tenerlo in classe? Non c'è problema. La cagnolina Nina di una simpatia unica, con un occhio azzurro e l'altro castano, ha conquistato fin da subito la classe dell'Itt Marco Polo di San Bartolo a Cintoia. A portarla non è stato un alunno, ma un'insegnante di sostegno che ha rallegrato l'ora di lezione con un'alunna speciale. Il preside Ludovico Arte ha pubblicato sui social anche le foto del piccolo esemplare di cane, non l'unico a essere transitato per le aule, dato che ci sono stati eventi di pet therapy nel corso degli anni. E così in una mattina Nina ha raccolto l'affetto di tutti, dagli alunni ai professori fino al personale scolastico. Una convivenza pacifica, che potrebbe ripetersi anche in altre occasioni.