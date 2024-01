Nottola, UNICEF porta i “regali sospesi” ai bambini ricoverati

Lunedì scorso UNICEF ha portato i “regali sospesi” ai bambini dell’ospedale di Nottola. Sono dieci speciali cofanetti, creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ognuno, realizzato con materiali di riciclo, contiene: pennarelli, un activity book, un puzzle e un gioco memo, e consentiranno alle bambine e ai bambini ospiti di trascorrere dei momenti di gioco, svago e socializzazione. Allo stesso tempo, questi regali contribuiranno a promuovere l’accesso a un’istruzione di qualità in tante realtà in cui questa non è garantita. Le donazioni per i regali sospesi, infatti, andranno a sostenere i programmi dell’UNICEF a favore dell’istruzione di bambine e bambini nei Paesi in cui più difficili sono le condizioni di vita.

Ad accogliere questi doni tante mamme e bambini, oltre ai medici e infermiere del reparto di Pediatria e neonatologia, e alle amministrazioni del territorio.

Un bellissimo momento, nell’occasione, è stato dedicato alla lettura grazie a Federica Machetti Varricchio di Piccoli Cipressi, che ha incantato grandi e piccini con letture animate ad alta voce.

Il reparto di Pediatria e neonatologia di Nottola, in collaborazione con i pediatri del territorio e la rete delle biblioteche, sostiene la lettura ad alta voce sin dalla nascita, promuovendola anche in occasione di questi eventi.

Il direttore del Dipartimento materno infantile e della Pediatria e neonatologia di Nottola Flavio Civitelli.

“Grande soddisfazione per la grande attenzione che un’istituzione importante come UNICEF rivolge al nostro ospedale. L’attenzione riservataci da un ente di globale rilevanza è motivo di orgoglio per la nostra Azienda e per i suoi professionisti. UNICEF riconosce ai nostri ospedali la lunga e produttiva collaborazione certificata da tanti anni nell’ambito del progetto Bfhi”.

Fonte: Ufficio Stampa Azienda USL Toscana Sud Est