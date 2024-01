Nuovo look per il marciapiede all’ingresso del Cenacolo di Santa Croce

Un marciapiede più ampio in corrispondenza dell’ingresso del Cenacolo di Santa Croce (Porta del Martello), nuovi arredi urbani e anche l’installazione di un pilomat a tutela dell’area pedonale. È quanto previsto dalla convenzione che a breve sarà firmata dall’Amministrazione comunale e dall’Opera di Santa Croce e che ha ricevuto il via libera dalla giunta comunale.

L’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti

“Si tratta di un intervento a prima vista piccolo ma che rappresenta un tassello del più ampio progetto riguardante le opere di riqualificazione dei percorsi del Complesso di Santa Croce e l’abbattimento delle barriere architettoniche a cura dell’Opera di Santa Croce. Grazie a questa convenzione, infatti, come Amministrazione diamo il via libera all’ampliamento del marciapiede e all’installazione del nuovo pilomat a tutela dell’area pedonale di piazza Santa Croce che sarà realizzato a cura dell’Opera dei Santa Croce”.

Il progetto

In dettaglio il progetto prevede la sistemazione esterna del marciapiede antistante la Porta del Martello, che sarà realizzata mediante innalzamento dell’area pavimentata, creando un gradino in corrispondenza dell’attuale zanella lapidea. Questa soluzione consente di garantire l’area pedonale anche senza l’installazione dei paletti dissuasori (chiodi fiorentini). Resta l’accesso carrabile (con rampa solo in corrispondenza della Porta del Martello) e l’area antistante il nuovo marciapiede sarà allestita con fioriere in allineamento con il primo gradino del sagrato. Per il nuovo marciapiede sarà utilizzata la pietra forte mentre la restante porzione di marciapiede invece sarà realizzata in continuità con quello esistente su via Magliabechi, con lastrichino e cordonato rigato a spina. È compreso nei lavori di risistemazione anche il rifacimento del sottofondo del marciapiede. Nel progetto prevista anche lo spostamento della rastrelliera, attualmente posta sul prospetto del Cenacolo e che sarà ricollocata in corrispondenza dell’ingresso del Liceo Artistico Alberti; l’inserimento di un pilomat tra via Magliabechi e Borgo Santa Croce e la sostituzione degli arredi urbani.

Spesa prevista oltre 158mila euro.

Fonte: Comune di Firenze