Nuovo Pignone, arriva il buono pasto per lavoratori appalti logistica. Gani: "Risultato importante"

La Filt Cgil di Firenze comunica con soddisfazione il raggiungimento di un accordo con l'azienda MVN, che fornisce servizi logistici al Nuovo Pignone, per il conseguimento del buono pasto per tutti i propri dipendenti.

L'accordo entrerà in vigore dal 1° febbraio 2024 e prevede un buono pasto da 7,20 euro per tutti i lavoratori per ogni giornata lavorata (a Firenze i lavoratori interessati sono 36).

Il segretario generale della Filt Cgil di Firenze, Claudio Gani

"Si tratta di un risultato importante che conferma la nostra determinazione a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori. E’ una prima risposta ai lavoratori per venire incontro all’aumento dell’inflazione di questi mesi, in attesa del rinnovo del contratto nazionale con le controparti”. L'accordo è stato raggiunto dopo un confronto durato diversi mesi, durante il quale la Filt Cgil ha rivendicato il riconoscimento di questo diritto per tutti i lavoratori di MVN. "Ringraziamo l'azienda per la disponibilità al dialogo - conclude Gani - e siamo soddisfatti di aver raggiunto un accordo che valorizza il lavoro dei dipendenti."

Daniele Calosi, Coordinatore Nazionale Fiom del gruppo Nuovo Pignone

“Consideriamo importante l'accordo raggiunto dalle organizzazioni sindacali dei trasporti perché dimostra che l'azione messa in campo dalla Cgil fa sì che in presenza di lavoratori con contratti diversi, sotto lo stesso tetto, vigono gli stessi diritti. Da tanti anni i lavoratori delle ditte esterne possono consumare il pasto nelle mense aziendali degli stabilimenti del Nuovo Pignone e questo accordo rafforza la scelta contrattuale della Fiom e della Cgil”.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze