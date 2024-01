Resistenza, lutto per l'ultima delle 'Donne di Carrara': è morta Cesarina Tosi

Cesarina Tosi è scomparsa a 98 anni. Era l'ultima sopravvissuta delle donne di Carrara che nel luglio del 1944, ribellandosi all'ordine di evacuazione dei nazisti e dei fascisti, salvarono la città, dando di fatto avvio alla Resistenza apuana lungo la Linea gotica. Mogli del partigiano Giorgio Mori, aveva ricevuto una targa dal Consiglio regionale della Toscana, oggi Mazzeo ha espresso il suo cordoglio.

Cesarina Tosi aveva 19 anni quando, quasi 80 anni fa, insieme ad altre giovani donne fermò i tedeschi che volevano portarsi via la gente di Carrara. L'ordine partito dal comando era di evacuazione, la città doveva essere svuotata. "Si arrampicò su una grondaia - ricorda lo stesso Consiglio regionale - per seguire i movimenti dei tedeschi, poi le donne si mossero insieme, rovesciando le ceste del mercato, con le compagne sfilò al grido, 'Non abbandonare la città'".