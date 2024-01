Roseto di piazza Resistenza, lavori al via da lunedì: Nuovi colori, profumi e specie floreali

Rose color viola alternate a rose bianche e variegate, al centro un piccolo prato e al piano piazza una siepe di fiori gialli: il progetto è redatto dall'ufficio Ambiente e Verde pubblico per l'area adiacente alla rampa per l'accesso a bar e terrazza pensile del Municipio.

Presto il roseto di piazza Resistenza fiorirà con nuovi colori, nuovi profumi e nuove specie floreali. Partono infatti lunedì 22 gennaio 2024 i lavori per realizzare il progetto di riqualificazione dell'area compresa tra piazza Resistenza e il Municipio, lungo la rampa per l'accesso al bar e alla terrazza pensile del Palazzo Comunale, redatto dall'ufficio Ambiente e Verde pubblico del Comune di Scandicci.

Resteranno le rose, ma al posto della distesa dei soli fiori bianchi che hanno contraddistinto lo spazio in questi ultimi anni – e che con l'ultima stagione di fioritura erano giunti a fine del ciclo vitale – saranno piantate tre specie diverse di rose contraddistinte da altrettanti colori, una siepe gialla, ed un piccolo prato di arredo secondo un disegno articolato e pensato per segnare e definire in maniera ancora più appropriata i diversi luoghi.

“Piazza Resistenza ha compiuto da pochi mesi i dieci anni, in questo periodo la città si è affezionata al roseto lungo il dislivello tra il piano piazza e gli accessi al Municipio – dice l'assessora al Verde pubblico e all'Arredo urbano Barbara Lombardini – adesso questo spazio sarà radicalmente riqualificato, ci saranno sempre le rose ma rispetto agli anni scorsi avranno molti colori e nuovi profumi, grazie alla scelta di utilizzare specie floreali diverse e un disegno più articolato che comprende anche un piccolo prato e una siepe colorata. In questi ultimi mesi è stato un peccato vedere le condizioni del roseto condizionate dal ciclo vitale dei fiori ormai al termine, adesso rilanciamo con l'obiettivo di avere uno spazio ancora più bello già per questa primavera, e un nuovo colpo d'occhio di benvenuto per chi arriva a Scandicci da Firenze in tramvia e scende nel cuore del Centro Rogers”.

In base al progetto, al livello superiore del roseto – che è intervallato da una scala per la discesa verso la piazza – sarà piantato un filare di rose di specie alternate, Burgundy di color viola fucsia e Iceberg di colore bianco; ai lati delle scale invece due spazi con rose Scentimental, dai toni cromatici variegati. Lungo il dislivello sarà presente un piccolo prato di arredo, mentre al piano piazza una lunga siepe alta circa 50 centimetri, con fiori gialli di specie Berberis.

