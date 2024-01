Salute, dall’alimentazione alle dipendenze: a lezione con l’Ordine dei Medici di Firenze

Dal 22 gennaio al 25 marzo incontri con oltre 300 studenti fiorentini delle classi quarte e quinte degli istituti superiori Machiavelli, Castelnuovo, Michelangiolo, Rodolico

Dall’alimentazione agli stili di vita, dall’uso consapevole dei farmaci, alle dipendenze, sino alle malattie sessualmente trasmesse e all’anoressia e bulimia. Sono i temi che verranno trattati durante le lezioni tenute dai professionisti, iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Firenze, e rivolte a 342 studenti fiorentini delle classi quarte e quinte degli istituti secondari superiori Machiavelli, Castelnuovo, Michelangiolo, Rodolico.

Lezioni, in totale cinque, rientrano nel Progetto Pcto – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2023/2024. Si terranno presso il Teatro Aurora di Via S. Bartolo in Tuto, a Scandicci (Fi).

La prima lezione è in programma lunedì 22 gennaio dalle 9.30 alle 13.30: si parlerà del valore del medico e della prevenzione delle malattie in odontoiatria.

Le altre quattro lezioni si terranno il 6 ed il 21 febbraio, il 14 ed il 25 marzo.

“È un progetto ministeriale di successo – ha commentato il presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze Pietro Dattolo –. E’ il modo per far conoscere quello che secondo me è il mestiere più bello del mondo, fare il medico, curare la gente, guarire le persone. Ma è importante garantire una formazione di elevata qualità. Se non formiamo bene i nostri giovani allora falliamo il nostro compito”.