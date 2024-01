Servizio civile al Banco Alimentare della Toscana: disponibili 6 posti

Torna anche per il 2024 l’opportunità di svolgere il Servizio Civile Universale presso il Banco Alimentare della Toscana.

Si tratta di una bellissima esperienza rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, un’occasione formativa che rappresenta, al tempo stesso, una opportunità di ingresso nel mondo del lavoro attraverso il volontariato. Il titolo del progetto legato al Banco Alimentare è infatti: “Da spreco a risorsa – Alimentiamo speranze attraverso l’economia circolare” e si muove su tre ambiti specifici, ovvero la lotta alla povertà con l’aumento della sicurezza alimentare e, la riduzione delle disuguaglianze ed il consumo sostenibile.

In particolare, il Banco Alimentare della Toscana mette a disposizione 6 posti per operatori volontari (che percepiranno ovviamente quanto previsto dalla legge per il Servizio Civile Universale, ovvero 507,30 euro mensili) che dovranno prestare operatività tra gli uffici ed il magazzino della sede fiorentina in piazza Artom. L’impegno totale è di 12 mesi per 1.145 ore.

Come già accaduto negli anni scorsi, l’impiego dei volontari consente: un miglioramento delle attività di monitoraggio della raccolta e della distribuzione degli alimenti, una più efficace gestione della documentazione legata alle attività di raccolta, uno sviluppo delle competenze personali anche alla luce di un successivo ingresso nel mondo del lavoro.

Si tratta insomma di una bellissima occasione formativa, soprattutto per quelle ragazze e quei ragazzi che in questo momento sono inoccupati o per coloro che vogliono scoprire come funziona il mondo del volontariato organizzato e strutturato.

C’è tempo per iscriversi fino al 15 febbraio attraverso il link: https://domandaonline.serviziocivile.it. Per avere maggiori informazioni si può contattare il 3757246834

Fonte: Banco Alimentare della Toscana