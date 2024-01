Stella (FI): "Tramvia in centro è sfregio a monumenti. Perdita posti auto e negozi chiuderanno"

"I binari della tramvia nella direttrice Libertà-Cavour-San Marco sono uno sfregio al centro storico di Firenze, la variante è una follia che andava evitata. Siamo molto preoccupati dell'impatto che il passaggio della tramvia potrà avere sui monumenti che si affacciano su piazza San Marco, a cominciare dal ciclo di affreschi del Beato Angelico nel convento omonimo, e per la stessa stabilità della basilica. Chi ci può dire che le vibrazioni del tram non causeranno danni? Tutto il progetto della linea 3.2.1 è un errore che andava evitato". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"I lavori sulla linea piazza Libertà-Bagno a Ripoli dureranno almeno 30 mesi, finiranno, se tutto va bene, nell'estate 2026 - sottolinea il coordinatore regionale di Forza Italia -. Questi anni di cantieri porteranno disagi a non finire alla città e alle aree attraversate, in particolare a Gavinana: ponteggi, minore accessibilità ai negozi e alle attività commerciali, parcheggi soppressi e restringimenti di carreggiata. Già molti esercenti stanno pensando di chiudere, tra la prospettiva di vedere crollare gli incassi a causa dei lavori, e un futuro con pochissimi posti auto che disincentiverà gli acquisti. Siamo molto preoccupati".

"Con l'avvio dei nuovi cantieri su viale Matteotti e via La Marmora - evidenzia Stella - parte una fase di cantierizzazione destinata ad avere un impatto importante sul traffico veicolare, e anche Palazzo Vecchio avverte che è previsto il caos per la circolazione stradale. Chiediamo che l'Amministrazione comunale apra la ZTL a tutti gli automobilisti, senza restrizioni orarie, fino alla fine dei lavori, per consentire un alleggerimento del traffico sui viali e nelle direttrici interessate".