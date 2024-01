Strade Sicure, per 4 città toscane arrivano 120 militari per il controllo del territorio

“Il Governo Meloni e il Viminale dimostrano quanto l'attenzione per la sicurezza e la vigilanza delle nostre città sia fra le sue specifiche priorità. A Firenze, Prato, Siena e Grosseto saranno, per il 2024, 120 in tutto i militari destinati al contingente dell'operazione dell'Esercito 'Strade sicure', che garantiranno, insieme alle forze di polizia, la sicurezza nelle zone più sensibili. Nello specifico, l'incremento a Firenze sarà di 60 militari, che andranno ad aggiungersi agli 84 già operativi dallo scorso anno; a Prato, a Siena, a Grosseto, torneranno in forze 15 unità per ognuna e a Pisa altrettanti 15 militari si aggiungeranno a quelli che vi erano già stati destinati nel 2023. Si tratta di una risposta concreta alle esigenze espresse dai cittadini di maggiore controllo e vigilanza, e che conferma quanto questo esecutivo, alle promesse, faccia seguire regolarmente il loro mantenimento con i fatti. La protezione e la tutela della sicurezza delle persone è stata, è e sarà sempre al primo posto per il nostro Governo". Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.

Così invece commenta l'europarlamentare Lega Susanna Ceccardi: “La Lega e il governo di centrodestra dimostrano ancora una volta, nei fatti, di tenere alla sicurezza dei fiorentini molto più di quanto ci tenga il sindaco Nardella, il quale al contrario parla di ‘città sicura’ e ‘percezione di insicurezza’ per quattro anni e mezzo e poi, guarda caso, si sveglia a pochi mesi dalle elezioni senza peraltro alcun costrutto concreto. Grazie all’operazione ‘strade sicure’, il numero dei militari a presidio del capoluogo toscano passa da 60 a 100 unità, con una cinquantina di militari che saranno ora complessivamente stanziati nell’area della stazione centrale. Una risposta vera a una città che ha bisogno di ritrovare più sicurezza e legalità. Buon lavoro a tutte le donne e tutti gli uomini che saranno impegnati a difesa dei cittadini, e grazie per quello che farete."