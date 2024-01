Tenta di entrare in casa dell'ex, lei chiama i carabinieri: arrestato. La ricostruzione.

A Lucca una donna è riuscita a sfuggire all'ennesima violenza da parte del suo ex. Grazie al suo cellulare infatti è riuscita a effettuare una telefonata con cui sono intervenuti i carabinieri. La donna aveva trovato rifugio in valle del Serchio per cercare di sfuggire all'uomo che già l'aveva aggredita scorso anno quando vivevano in provincia di Massa Carrara, in quel caso l'uomo ha tentato di incendiare l'abitazione del vicino che aveva prestato soccorso alla compagna.

Nonostante la fuga in Garfagnana il 26enne è riuscito lo stesso a rintracciare la sua ex, tentando di introdursi nella sua abitazione prendendo a calci la porta. Una volta arrivati i carabinieri l'uomo ha cercato di darsi alla fuga sulle rive del fiume Serchio dove è stato bloccato dai militari. La donna ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale, mentre l'uomo è stato arrestato con l'accusa di lesioni e atti persecutori e si trova adesso nel carcere di Lucca