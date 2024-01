Use ospita la Virtus Siena, la sfida più dura con la capolista

Il mini-ciclo che aspettava questa settimana l’Use Computer Gross si è fatto, se possibile, ancora più complicato. Con due sconfitte nelle partite che lo hanno inaugurato, la squadra si prepara ora ad affrontare la terza domenica, quella sulla carta più temuta. Alle 18 al Pala Sammontana arriva infatti la capolista Virtus Siena che, se è vero che mercoledì è scivolata in casa con Lucca, è altrettanto vero che ha un potenziale di prim’ordine che l’ha portata, non a caso, lassù davanti a tutti. E, come se non bastasse tutto questo, ci si sono messi in mezzo anche problemi fisici non indifferenti, leggi Quartuccio. Fin qui la cronaca, oltre c’è poi l’Use, ovvero quello spirito che la squadra ha messo in campo mercoledì a Cecina e che l’ha portata a sfiorare una vittoria che sarebbe stata più che meritata.

Per questo coach Valentino non usa mezzi termini: "A Cecina si deve parlare di impresa – attacca - quanto fatto dai ragazzi è qualcosa di grande. Non voglio aggiungere altro perché parlerei dell'ovvio. Eravamo già in emergenza vista l’assenza di De Leone, avevamo Mazzoni influenzato ed in più abbiamo perso il play titolare dopo 30 secondi. In quella situazione riuscire a rientrare in una partita che sembrava già archiviata sul campo di una delle due squadre più forti e strutturate del campionato è un qualcosa del quale va dato grande merito ai ragazzi. C'è quindi solo da essere orgogliosi della squadra, questa è la vera Use e garantisco a tutti che, incerottati o meno, anche domenica prossima daremo battaglia per 40 minuti contro la prima in classifica che vanta un roster completo ed esperto e che proveremo in tutti i modi a mettere in difficoltà".

Fonte: Use Basket Empoli