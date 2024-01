Accoltellato 16enne a Novoli, 30 giorni di prognosi

Un 16enne peruviano è stato attinto da una coltellata alle spalle ieri pomeriggio nel giardino di via Toscanini, a Novoli (Firenze). Sul fatto indaga la polizia. Il giovane era assieme un amico quando è partito un diverbio che in breve tempo è diventato violento fino all'accoltellamento. Il minore non è stato subito soccorso, prima è rientrato a casa ma con dei problemi respiratori è stato chiesto l'intervento del 118. E' finito a Careggi dove ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.