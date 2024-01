BE.GO.TOUR in visita all’ospedale di Empoli. Sconti per chi viaggia per motivi di salute

Il 23 dicembre scorso, l’agenzia di viaggi BE.GO.TOUR di Castelfiorentino ha fatto visita al reparto di pediatria dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, portando ai piccoli pazienti dei doni in occasione delle festività natalizie.

All'incontro era presente l'intero staff della BE.GO.: la titolare Tania Veracini, Meri, Roberta e Maria.

La consegna è avvenuta all’interno del reparto di pediatria, passando anche dal pronto soccorso. Un piccolo momento di festa, per alleviare le sofferenze di tante bambine e tanti bambini ricoverati sotto Natale.

Con l’occasione, la titolare ci tiene particolarmente a spiegare il loro impegno riguardo al progetto che unisce la solidarietà con il campo d'azione dell'agenzia: ossia i viaggi.

"Da tempo ormai stiamo portando avanti un progetto, per me molto importante -, ovvero aiutare quanto più possiamo chi si sposta per motivi di salute", afferma Veracini.

"Ho vissuto per mesi una situazione purtroppo comune a tante, troppe persone, ossia la malattia grave di una persona cara. Questa situazione mi ha portato in giro per l’Italia tra ospedali, cliniche private e centri specializzati (non lo nascondo, con una spesa consistente). Così è nato il progetto, che ci permette di aiutare chi è costretto a viaggiare per motivi di salute".

“Quello che stiamo portando avanti - spiega ancora Veracini - è semplicemente la possibilità di fornire a chi ne ha bisogno anche solo un biglietto ferroviario, a un prezzo che non sarebbe possibile trovare nelle stazioni e online, ma che noi invece possiamo proporre". Dunque, la solidarietà continua 365 giorni l'anno.

La BE.GO.TOUR ci tiene quindi a rinnovare l'invito a far visita alla filiale di Castelfiorentino per ricevere un aiuto concreto sulla questione delle trasferte per motivi sanitari. Un aiuto che viene dal cuore.