Carnevale dei bambini di San Miniato Basso, cominciano le 4 domeniche di festa

Al via il Carnevale dei Bambini di San Miniato Basso. La 46esima edizione si terrà come sempre nell'area della Casa culturale. L'avvio sarà domenica 21 gennaio alle 15 con l'apertura del Carnevale con i carri allegorici e l'orchestra Area Tre ad allietare il pomeriggio. Ogni domenica una sfilata fino all'11 febbraio, con il tradizionale lancio del Pinocchio in cielo con i palloncini.

Il secondo appuntamento sarà domenica 28 gennaio con i carri di Cars e Pinocchio. Il terzo appuntamento è previsto il 4 febbraio, con il ritorno dell'orchestra Area Tre. Fino alla chiusura l'11 febbraio, con tutti i carri e alle 16.30 il lancio del Pinocchio. Si tratta di una tradizione legata al carnevale con la quale un Pinocchio a tema viene lanciato con i palloncini a elio nel cielo. Nei giorni successivi, chi ritroverà questo manufatto è pregato poi di contattare l'organizzazione per riportarlo al Museo allestito alla Casa culturale. I più lontani hanno anche attraversato il Mediterraneo.

Quest'anno si attende che venga celebrato nel modo migliore il centenario dalla nascita del toponimo San Miniato Basso. Il 9 giugno 2024 infatti la documentazione attesta la nascita del nome per cui è conosciuta oggi una tra le frazioni più popolose del comune.