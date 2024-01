"Contro la follia delle guerre", torna la fiaccolata di Shalom a San Miniato

Torna la "Fiaccolata contro la follia delle guerre", organizzata come gli anni scorsi dal Movimento Shalom e dal comune di San Miniato, in programma per il prossimo 24 febbraio. Come spiegato dalla onlus, l'iniziativa è promossa nel "secondo anniversario del conflitto in Ucraina. Questo in un momento in cui sembra essere entrati in un tunnel di violenza senza fine dalla Palestina al Libano, dal mar Rosso all’Iran".

Il Movimento Shalom lancia l'iniziativa invitando a partecipare: "Iniziamo la raccolta delle adesioni alla manifestazione di enti, istituzioni, associazioni, gruppi. Il programma del 24 febbraio prevede alle ore 20 una cena pane e acqua, per essere solidali con tutti gli affamati della terra, presso i locali di Shalom di Piazza Buonaparte n 15. Alle 21 partenza della Fiaccolata da Piazza Buonaparte fino alla Rocca di Federico II". Da lì, saranno lanciati i messaggi di pace.

L’adesione può essere segnalata al Movimento Shalom telefonando allo 0571 400462. Altri riferimenti nella locandina.