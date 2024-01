Forte vento in Toscana, danni e raffiche fino a 100 km/h sulla costa

Forti raffiche di vento nelle ultime ore hanno riguardato più zone della Toscana dove, fino alla mezzanotte di oggi sabato 20 gennaio, è in corso il codice giallo. Nella notte appena trascorsa, dagli aggiornamenti diramati dal presidente della Regione Eugenio Giani, le forti raffiche hanno superato i 100 km/h all'isola di Capraia e sulla costa, 90 km/h a Peccioli, 82 km/h a Sestino, 70 km/h a Cerreto Guidi e 65 km/h a Firenze.

Proprio nella provincia di Firenze, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, i vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi per danni provocati dal forte vento, tra alberi caduti sulla sede stradale, tegole pericolanti e interventi di staticità. Proseguono sul territorio le operazioni per la messa in sicurezza dei danni.