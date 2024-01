Incidente in Fi-Pi-Li a Lavoria, riaperto il tratto in direzione Livorno

Grave incidente stradale questa mattina sulla Fi-Pi-Li, tra Lavoria e Vicarello in direzione Livorno. A rimanere coinvolti un mezzo pesante e un furgone. Una persona è rimasta ferita.

L'incidente si è verificato intorno alle 7. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e l'elicottero Pegaso, oltre a polizia stradale e vigili del fuoco. In seguito al violento impatto tra i due mezzi, dal tratto di superstrada interessato il traffico è stato chiuso, con uscita obbligatoria a Lavoria in direzione mare.

Nello scontro, l'autista del furgone è stato parzialmente sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato inizialmente soccorso da alcuni camionisti di passaggio. La squadra dei vigili del fuoco di Pisa ha provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e collaborato con il personale medico del 118, per il trasporto del ferito prima all'ambulanza e successivamente fino all'elisoccorso, atterrato nei campi in prossimità dell'incidente. Sul posto per i rilievi la polizia stradale e Avr per la bonifica della sede stradale. Rimossi i mezzi, la strada interdetta al traffico è stata riaperta.