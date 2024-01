Lampione cade in strada a Empoli, nessun ferito

Probabilmente il forte vento di quest'oggi, sabato 20 gennaio, ha giocato la sua parte nella caduta di un lampione dell'illuminazione pubblica a Empoli.

Il lampione è caduto in Via Val Sugana, traversa di Via Sanzio, nella zona scolastica di Empoli. Fortunatamente, il palo non ha colpito persone o le auto parcheggiate come si vede dalla foto che ci ha inviato un lettore.

La polizia municipale dell'Unione dei Comuni fa sapere che la sostituzione avverrà nei prossimi giorni e che è già stata avvisata la ditta di manutenzioni.