Ospedale di Pescia, per il guasto all'impianto di aspirazione un solo paziente trasferito

E' stata subito allertata la Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero S.S. Cosma e Damiano non appena è stato rilevato che si erano verificati dei problemi all'impianto di aspirazione. Appena avvisata (la sera di venerdì 19 gennaio) la direzione sanitaria ha immediatamente attivato il reperibile dell'Ufficio tecnico ed il tecnico di AirLiquide che è prontamente intervenuto ripristinando il sistema; alle 23.00 è stato comunicato che l'impianto era di nuovo funzionante.

Nella notte c'è stato di nuovo un fermo impianto, continuamente monitorato dai tecnici, ma che non ha provocato alcuna criticità; un solo paziente chirurgico è stato trasferito a Pistoia questa mattina. L'impianto è tornato funzionante in tarda mattinata.

Nessun paziente, ha fatto sapere la direzione, è stato esposto a rischio in quanto in situazioni del genere, in emergenza, si sopperisce con dispositivi manuali. Tutto il personale era stato allertato e pronto a gestire la situazione.

Fonte: Asl Toscana Centro