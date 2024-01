Panellini benedetti a Firenze, distribuiti 15 quintali da parte della Misericordia

Grande l’affluenza da parte dei fiorentini nella sede di piazza Duomo e nelle sezioni dell’Arciconfraternita - Sezione di

Campo di Marte, Sezione Nord, Sezione di Ponte di Mezzo e Sezione Oltrarno –, fin dalle prime ore della mattina le persone si sono messe in fila per ricevere il panellino benedetto, simbolo di fede, di amore verso il prossimo e di vicinanza alla città, a dimostrazione del grande affetto verso la Misericordia di Firenze. La mattina l'arcivescovo Giuseppe Betori ha officiato, come da tradizione, la Santa Messa nell’Oratorio dell’Arciconfraternita davanti alle autorità cittadine. Nel corso della giornata sono stati distribuiti 15 quintali di panellini, sia ai fiorentini sia a istituti religiosi, associazioni, residenze per

anziani, ospedali, scuole e Misericordie Consorelle.

Fonte: Misericordia di Firenze