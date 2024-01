Riformisti per San Miniato guardano alle elezioni: rinnovato il direttivo

Venerdì 19 gennaio si è tenuta l’assemblea dei soci dell'associazione Riformisti per San Miniato. L'associazione, nata ormai molti anni fa, ha partecipato nelle ultime due tornate elettorali Amministrative come Lista Civica "Lista Civica Riformisti per San Miniato" raccogliendo un buon consenso dalla popolazione di San Miniato esprimendo nella legislatura in corso un consigliere comunale e la presenza in giunta con un'assessore.

Il nuovo direttivo è composto da Andrea Lavecchia presidente, Manuela Biancalani vicepresidente, Giulia Profeti segretario, Ramona Dinice tesoriere e i consiglieri Simone Telleschi, Lucio Pizza, Daniela Campisi e Fabio Grilli. Il direttivo ringrazia il direttivo precedente guidato da Simone Telleschi e lavora per la prossima tornata elettorale di giugno.

Fonte: Associazione Riformisti per San Miniato