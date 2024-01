Sancarnival Party con le contrade sancascianesi

"E’ qui la festa? Si!". Faceva così una vecchia canzone di Jovanotti, un tormentone che inneggiava al divertimento e al piacere di stare insieme sulle note della spensieratezza e dell’allegria. E quando si parla di inventiva e intrattenimento bizzarro proposto per e insieme ai giovani la comunità di San Casciano non può che richiamare a gran voce la festa mascherata più folle e amata dalle nuove generazioni del Chianti. E’ il Sancarnival Party che impazzerà con le sue stravaganti interpretazioni della realtà e della fantasia sabato 17 febbraio dalle ore 21.30 al Parco Dante Tacci (Poggione) di San Casciano in Val di Pesa. Autrici della serata le Contrade sancascianesi, vere e proprie maestre nell’arte del travestimento e nella creazione di identità del passato, come dimostrano le undici edizioni del Carnevale medievale sancascianese che si appresta a varcare la soglia dei dodici anni il prossimo 7 aprile.

“Trasformati con noi nella notte di carnevale”. Torna dunque più ipnotico e accattivante e che mai l’invito che Gallo, Cavallo, Giglio, Leone e Torre rivolgono a tutti coloro che intendono vivere la magia del Carnevale, alle porte, con la voglia, corredata di maschere, trucco e parrucco, di capovolgere la realtà indossare e dare vita a nuovi volti e personaggi per una sera.

Tanti i premi messi in palio per la maschera più bella, la più brutta, la più originale, quella di gruppo. Saranno i cittadini ad esprimere le loro preferenze in loco, utilizzando le apposite schede, messe a disposizione dagli organizzatori all’ingresso del tendone, oppure attraverso un semplice click, votando online la maschera più convincente sulla pagina Facebook del Sancarnivalparty che mostrerà tutte le foto relative ai travestimenti in lizza. La serata sarà animata al mix da Dj Jack o Mino. I fondi raccolti andranno a sostenere la realizzazione del Carnevale medievale sancascianese, l’atteso show di domenica 7 aprile caratterizzato da centinaia di figuranti delle Contrade Cavallo, Gallo, Giglio, Leone e Torre che sfileranno per le vie del centro storico e metteranno in scena la loro personale chiave di lettura del Medioevo.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione delle Contrade sancascianesi, presieduta da Ilena Cappelli, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco di San Casciano e il contributo di ChiantiBanca. “Quello del Carnevale e del mese successivo è uno dei periodi più belli ed emozionanti per la nostra comunità – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - affrontati anche nei momenti difficili, come il Covid, con grande spirito di resilienza, la capacità organizzativa e la tenuta sociale supportata concretamente dalle Contrade hanno dimostrato in tutti questi anni che il senso di appartenenza si costruisce con la partecipazione attiva, il coinvolgimento diretto e lo spazio lasciato alla creatività delle persone di ogni età, in cui ognuno si offre e si spende quello che sa fare o vuole fare. Sono fiero di essere parte di questa dinamica comunità, di aver ideato con i contradaioli la manifestazione e invito soprattutto i giovani ad entrare nello staff dell’organizzazione del Sancarnival Party, a sostenere con l’energia del volontariato le Contrade e la meravigliosa realtà del Carnevale medievale sancascianese”.

Ingresso: 13 euro.

Info: Pagine Facebook e Instagram Contrade sancascianesi

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino