Aperto l'ultimo supermercato a marchio Conad a Capraia e Limite

Si conclude quest'oggi la transizione dal brand Marzi & Fulignati a Conad Nord Ovest. Sabato 20 gennaio anche l'ultimo dei 5 supermercati del gruppo empolese, quello di Capraia e Limite, passa al logo con la margherita. Sono state tre settimane di intenso lavoro per tutti i dipendenti, che hanno compiuto un restyling delle 5 sedi (questa di oggi è l'ultima dopo Ponzano, Pontorme e piazza del Popolo a Empoli e Sovigliana a Vinci) in un tempo record. Questa mattina, dopo 5 giorni di chiusura, il market di via Traversa Limitese è di nuovo agibile. Al taglio del nastro Roberto e Gianna Marzi, il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti e il parroco don Franco Sgrilli per la benedizione. Da quest'oggi Conad Nord Ovest rafforza la sua presenza nell'Empolese Valdelsa, con l'importante storia e contributo dei nuovi soci Roberto e Gianna Marzi, continuando a portare qualità e cortesia per tutti i clienti.