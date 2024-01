Vandali a Castelfranco, il centrodestra: "Sensibilizzazione e repressione"

I deplorevoli fatti verificatisi il 31 dicembre scorso fotografano e confermano una situazione preoccupante riguardo il costante e crescente fenomeno del vandalismo presente nella nostra comunità, non solo in occasione delle festività natalizie, ma, purtroppo anche in altri periodi dell’anno.

Un fenomeno che, dalla narrazione delle notizie di stampa e media, sembra essere più accentuato el territorio del comune di Castelfranco, che negli altri comuni del comprensorio. Tale considerazione induce a pensare che Castelfranco rappresenti, per coloro che compiono tali gratuiti e violenti atti, una sorta di zona franca, nella quale sia possibile compiere azioni vandaliche avendo una sorta di garanzia riguardo l’impunità degli stessi.

Anche le reazioni ed i tiepidi commenti del Sindaco, improntati alla fatalità, evidenziano quanto il fenomeno sia sottovalutato dall’attuale amministrazione.

Atteggiamento che pone seri dubbi sul reale funzionamento delle telecamere attualmente installate.

L’accertamento del fatto che le telecamere fossero funzionanti negli istanti in cui si sono verificati i misfatti, è elemento essenziale.

Inoltre, nella eventualità che risultassero spente, risulterebbero compromesse, in modo irreparabile, le indagini, delle quali, al momento non si conosce ancora l’esito.

Come “Centrodestra” crediamo sia invece necessario porre attenzione al fenomeno in modo costante, al fine di evitare la cronicizzazione dello stesso, promuovendo azioni preventive e repressive che si dipanino durante la durata dell’intero anno solare.

In particolare riteniamo utile una azione di sensibilizzazione da realizzare presso le scuole del territorio comunale, con interventi esplicativi da parte di personale del corpo dei vigili urbani e delle forze dell’ordine, creando un permanente e costante dialogo con i ragazzi in età scolare.

Azione di sensibilizzazione da estendere presso le varie società sportive e le comunità ricreative del territorio, andando ad intercettare le micro comunità di giovani e giovanissimi nei loro punti di aggregazione.

Iniziative da portare avanti di concerto con le parrocchie, le società sportive, le contrade, le comunità di stranieri presenti sul territorio e finalizzate a trasmettere il concetto di rispetto sia per le persone che per il patrimonio e l’ambiente in cui si vive.

Sempre nel quadro della prevenzione e deterrenza dei fenomeni di cui sopra, si rende utile una maggiore presenza di telecamere, chiaramente funzionanti, la segnalazione delle stesse con idonea e visibile cartellonistica, oltre ad una migliore illuminazione delle aree più sensibili.

E’ inoltre necessario affiancare, a tali iniziative, una incisiva azione repressiva, con un controllo del territorio mirato, che preveda la strategica presenza di vigili urbani e forze dell’ordine, in particolare nelle date del calendario ritenute più sensibili rispetto ai fenomeni delittuosi sopra evocati.

Monica Ghiribelli, Consigliere comunale Gruppo Centrodestra per Castelfranco

Alba Colombini, Consigliere comunale Gruppo Centrodestra per Castelfranco

Nicola Sgueo, Consigliere comunale Gruppo Centrodestra per Castelfranco

Aurora Rossi, Consigliere comunale Gruppo Forza Italia