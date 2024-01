Wine&Siena, il 'fuori salone' parte dal 23 gennaio

Se gli oltre 500 prodotti, fra vini e food, presenti in degustazione alla nona edizione di Wine&Siena che prenderà via nelle splendide sale di Santa Maria della Scala sabato 27 gennaio, non vi sembrano sufficienti, ecco un programma di eventi “fuori salone” nelle ore serali a partire da martedì 23 gennaio.

Per la prima volta, la manifestazione, voluta dal patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e dal presidente di Confcommercio Siena, Stefano Bernardini, presenta il “Fuori Wine&Siena”, uscendo dagli spazi espositivi per approdare con le aziende vitivinicole nei bar e nei ristoranti del territorio. Sei appuntamenti fra aperitivi e cene – degustazione per conoscere alcuni dei vini selezionati per Wine&Siena, i prodotti tipici da abbinare e con una proposta culturale in più.

Grazie alla collaborazione con l’Università di Siena e alla disponibilità dei docenti, sono nati tre appuntamenti, chiamati “AsSaggi di Vino” che abbinano un Wine Talk a una degustazione di vini. Si inizia martedì 23 gennaio al bar “Il Palio”, in Piazza del Campo, ore 18,30 (max 15 persone, è gradita la prenotazione) con Enrico Zanini, Professore Ordinario di Metodologie della Ricerca Archeologica e Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’ateneo senese che presenta: “Vignale di Maremma: dove il vino salvò l’archeologia e un mosaico provò a salvare il vino”. A seguire l’aperitivo – degustazione con i vini dell’Azienda Agricola Case alle Vacche di San Gimignano: Mater, Ancestrale Rosato Pét Nat Pas Dosé (55% sangiovese, 45% canaiolo), I Macchioni, Vernaccia di San Gimignano Docg (vinificato in purezza).

Mercoledì 24 gennaio, AsSaggi di Vino si sposta alla Gastronomia Morbidi Cocktail Bar (via Banchi di Sopra 75) sempre alle ore 18,30 (max 15 persone, è gradita la prenotazione). Protagonista del Wine Talk sarà Andrea Zefiro, professore Associato di “Etruscologia e Antichità Italiche”, di “Musealizzazione e Gestione del Patrimonio Archeologico” e direttore delle Collezioni di Archeologia e d'Arte del Sistema Museale di Ateneo (Simus). Presenterà: “Alla ricerca dei vitigni di età antica, il progetto ArcheoVino a Scansano e l'arrivo del Sangiovese in Toscana”. A seguire, l’aperitivo – degustazione con n i vini della tenuta Vecchie Terre di Montefili di Greve in Chianti: Montefili Rosso Toscana Igt (50% Sangiovese e 50% Cabernet Franc); Montefili Chianti Classico Docg (Sangiovese in purezza); Anfiteatro Toscana Igt (Super Tuscan di Sangiovese in purezza).

L’ultimo appuntamento “AsSaggi di Vino” è per giovedì 25 gennaio presso il ChigianArtCafè in via di Città 89 (ore 18,30 max 15 persone, è gradita la prenotazione). Conduce il WineTalk “Sancho Panza e i suoi compagni di bevute: il vino dal medioevo spagnolo a Cervantes”, Paola Belloni, Professoressa Associata di Letteratura spagnola del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. L’aperitivo – degustazione è con i vini dell’Azienda Agricola Pietro Nenni – Terre di San Galgano di Chiusdino: Spada, Toscana Igt, (Sangiovese in purezza), San Galgano, Toscana Igt (Super Tuscan di Sangiovese in purezza).

Venerdì 26 gennaio, mentre al Santa Maria della Scala si svolge la tradizionale Small Plates Dinner che apre ufficialmente la nona edizione di Wine&Siena, il “fuori salone” propone due cene gourmet. Il Ristorante Alcide a Poggibonsi (Viale Guglielmo Marconi, 67/A) organizza “I tesori di San Gimignano” con Aset, l’Associazione Stampa Enogastroalimentare Toscana, e la collaborazione della Fisar Siena – Valdelsa. La cena gourmet di Alcide (ore 20, max 50 persone, è gradita la prenotazione) ha in degustazione cinque vini dell’azienda Casa alle Vacche di San Gimignano: Sangiovese B. Toscana Igt (sangiovese in purezza, vinificato bianco); Mater Ancestrale Rosato Pét Nat Pas Dosé (55% sangiovese, 45% canaiolo); Crocus, Vernaccia di San Gimignano Docg Riserva; Acantho, Toscana Rosso Igt (ciliegiolo e cabernet sauvignon); Vinsanto del Chianti Doc (trebbiano toscano, malvasia, vernaccia di San Gimignano). Con i vini saranno presenti i più noti prodotti tipici del territorio, dallo Zafferano di San Gimignano Dop del Vecchio Maneggio, ai formaggi bio di Poggio di Camporbiano, la Chianina di Macelleria Covati (Allevamento Vannini), la “Crema di Santa Fina” con zafferano e pinoli, il gusto più famoso del noto gelatiere Sergio Dondoli della omonima gelateria di Piazza della Cisterna a San Gimignano. Il giornalista e sommelier Sandro Bosticco presenterà il suo “NoteWines, 100 storie di vino che avresti voluto sapere e nessuno ti ha mai raccontato”. A Siena, invece, il ristorante Bruscello Bistrot (Via della Stufa Secca, 1, ore 20) presenta una cena – degustazione con i vini dell’azienda Alessio Komjanc di San Floriano Del Collio (Gorizia). Si tratta di una delle famiglie storiche fra i produttori del Collio, il territorio friulano situato all’estremo confine nord-orientale italiano con la Slovenia, dove si producono vini bianchi di altissima qualità.

Sabato 27 Gennaio, il Grand Hotel Continental Lounge Bar by Sapordivino, (Via Banchi di Sopra, 85, dale ore 17 alle 21) propone Aperitivo DiVino con l’azienda vitivinicola Scipio di Pitigliano che presenta i suoi due vini di punta firmati dal famoso enologo Gaspare Buscemi pioniere dei vini “naturali e artigiani”. Si tratta di: Giudizio Toscana Bianco Igt (90% Trebbiano, 5% Ansonica, 5% Verdello) e Meletello Toscana Rosso Igt (70% Sangiovese, 30% Ciliegiolo). Il duo “Irina&Francesco” allieterà la serata con la sua musica di sax e piano.

Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner Firenze Spettacolo, Toscana Tascabile, Simona Geri The WineSetter, Andrea Radic, Cantina Social, Valentino Pusnava WineMob, I Grandi Vini, Glance Collection, Wineloversitaly Olga Schiaffino. Sono partner tecnici Accessoridavino.com, Arco Spedizioni, I Bibanesi.

Si ringraziano il Comune di Siena, la Fondazione Santa Maria della Scala, Banca Monte dei Paschi di Siena, l’Università degli Studi di Siena, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Istituto Superiore Ricasoli, Federalberghi Siena e provincia.