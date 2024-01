Abc cade contro il Basket Club Serravalle che chiude il match 65-55

Inutile nascondersi, questa fa davvero male. L’Abc Solettificio Manetti cade nello scontro diretto che resta sull’infuocato parquet del Basket Club Serravalle. I piemontesi chiudono i giochi sul 65-55 dopo aver indirizzato la sfida grazie ad un approccio davvero da incubo per i gialloblu, spediti immediatamente a -14. I ragazzi di coach Angiolini, nonostante una serata tutt’altro che felice nelle percentuali, come dimostrano il 14/39 da due e, soprattutto, il 5/30 da tre, riescono comunque a riaprire i giochi al rientro dagli spogliatoi, arrivando fino a -2 nella quarta frazione. Ma proprio sul più bello Serravalle annulla il tentativo castellano di mettere la testa avanti e scappa via, stavolta definitivamente.

LA CRONACA

Quintetti

Serravalle: Gay, Ragazzini, Taverna, Razic, Pavone

Abc: Belli, Zaiets, Nepi, Pucci, Cantini

In un clima bollente Pavone e Gay inaugurano il match e guidano l’offensiva locale che, approfittando degli sterili attacchi castellani, tocca il 14-0. Un avvio da paura per l’Abc, il cui primo canestro arriva dopo cinque giri di lancette a firma Zaiets dalla media distanza. Lo stesso Zaiets che, dopo il 2/2 di Pucci dalla lunetta, infila la tripla che dimezza la forbice cercando di spezzare il ritmo dei padroni di casa (14-7). L’Abc alza la difesa ma Pavone in mezzo all’area fa pesare i centimetri interrompendo il break castellano. E se i gialloblu faticano enormemente a trovare il fondo della retina, i locali con Ruiu scrivono 20-9 alla prima sirena.

Serravalle continua a tenere altissima l’intensità difensiva e Ragazzini da tre punti inaugura la seconda frazione. Finalmente capitan Belli si sblocca dall’arco mentre in difesa i gialloblu tentano la carta della zona, che però non sposta l’inerzia. I locali, infatti, tengono saldo il controllo trovando giocate preziose da Gay e Taverna che infilano il 31-20 a metà frazione. Scali e Belli provano ad accendere i gialloblu riportandoli fino a -7 (34-27 al 17′) ma l’inerzia non gira e la riposta piemontese è immediata: sette punti di Ruiu pesano come un macigno ristabilendo la doppia cifra di vantaggio che manda tutti all’intervallo sul 41-29.

Si riparte con la tripla di Gay e con Serravalle che riesce a tenere saldo il controllo. Ma nel momento in cui i piemontesi provano a mettere le mani sulla sfida, l’Abc alza l’intensità in difesa, mentre Scali apre il mini break che prosegue con Pucci, Belli, Nepi e Zaiets arrivando a suggellare un parziale di 3-14: 49-45 al 28′. Dopo svariati attacchi a vuoto, Ruiu da sotto rompe gli indugi locali finché Belli dalla lunetta scrive 51-46 alla terza sirena.

Nannipieri inaugura il rush finale infilando il 51-48, punteggio che non si smuove fino a metà frazione, quando la penetrazione di Gay spezza il digiuno casalingo e permette a Serravalle di mantenere due possessi di vantaggio. Belli dall’arco cerca e trova la tripla del 53-51 al 36′ ma Ragazzini risponde puntuale per il nuovo +4 locale. Ed è qui che la fisicità di Pavone concorre ad incanalare il match, trovando il 59-51 che, con 120 secondi sul cronometro, fa partire i titoli di coda.

BASKET CLUB SERRAVALLE – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 65-55

Basket Club Serravalle: Gay 14, Rossi 6, Avino, Taverna 9, Razic 2, Tava, Ruiu 11, Yally Mo. ne, Yally Ma. ne, Pavone 14, Perez, Ragazzini 9. All. Gatti. Ass. Gagliardini, Barisone.

Totali: 18/35 (51%) da due, 7/34 (21%) da tre, 8/9 (89%) ai liberi, 44 rimbalzi (34 dif, 10 off), 15 assist.

Abc Solettificio Manetti: Rosi ne, Lazzeri, Corbinelli, Pucci 6, Viviani ne, Zaiets 10, Scali 8, Nepi 10, Cantini, Nannipieri 2, Delli Carri ne, Belli 19. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Totali: 14/39 (36%) da due, 5/30 (17%) da tre, 12/14 (86%) ai liberi, 48 rimbalzi (34 dif, 14 off), 11 assist.

Parziali: 20-9, 41-29 (21-20), 51-46 (10-17), 65-55 (14-9)

Arbitri: Pirazzi di Serravalle Sesia, Rigon di Bellinzago Novarese.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa