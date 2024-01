Emergenza freddo, i tassisti di Firenze raccolgono beni di prima necessità

Dopo il successo degli anni passati, torna l'iniziativa "Amici Fragili", promossa dall'associazione Tutti Taxi Per Amore. Con l'arrivo del freddo, dal 22 al 24 gennaio i fiorentini saranno coinvolti per la raccolta di beni di prima necessità destinati alle persone senza dimora e alle famiglie a rischio povertà. Si potranno donare: generi alimentari non deperibili, abbigliamento, prodotti di igiene personale, altri beni utili (scarpe, trolley, zaini, coperte e sacchi a pelo, asciugamani e teli da doccia).

L'iniziativa è promossa dalla Socota Radio Taxi Firenze 4242, dalla Cotafi Radio Taxi 4390, dalla Sms Tassisti Fiorentini e dalla Polisportiva Tassisti Fiorentini. Dal 22 al 24 gennaio, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, in via Reginaldo Giuliani 70/r sarà possibile consegnare i doni. I tassisti di Tutti Taxi per Amore sono reperibili, anche per fornire informazioni sui punti di raccolta, ai seguenti numeri: 338/1856616 (Katia), 339/8765005 (Priscilla) e 335/6430786 (Susy). Il 25 gennaio, tutti i pacchi verranno portati alla Comunità di Sant'Egidio, che si occuperà della distribuzione ai bisognosi.

"Siamo davvero contenti che anche quest'anno si ripeta l'iniziativa 'Amici fragili' che - spiegano i promotori - ogni anno cresce nella partecipazione di Enti del Terzo settore e nel numero di tanti cittadini che vengono coinvolti e decidono di fare delle donazioni. Un impegno che, con spirito civico, contraddistingue molti tassisti e la nostra Associazione che con questa iniziativa vuole offrire il proprio contributo solidale a vantaggio delle categorie più fragili, sensibilizzando anche i cittadini alla cultura del riuso".

