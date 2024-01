Empoli-Monza 3-0: E' Zurkowski show al Castellani! Gli azzurri tornano alla vittoria

Non poteva cominciare meglio l'avventura di Davide Nicola sulla panchina dell'Empoli. Grinta, intensità, carattere e orgoglio, elementi che nelle ultime uscite erano visibilmente mancati alla squadra azzurra. Tutti aspetti che Nicola è riuscito a trasmettere ai propri giocatori dopo pochi giorni di allenamento. Una vittoria che torna a far respirare l'Empoli, un successo che mancava dal 12 novembre in occasione dell'impresa dello stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Adesso l'Empoli accorcia sulla zona salvezza salendo a quota 16 punti a meno 2 dal Cagliari.

RIVIVI LA PARTITA TRA EMPOLI-MONZA GRAZIE ALLA DIRETTA TESTUALE DI EMPOLICHANNEL.IT

Uno straordinario Zurkowski si è preso la scena al Castellani, la sua tripletta abbatte il Monza di Palladino. Con quattro gol diventa ora il capocannoniere dell'Empoli superando Caputo fermo a quota tre, sono bastate solamente due partite al polacco per segnare 4 reti. Formazione stravolta dal neo allenatore dell'Empoli che schiera in campo un 3-4-1-2 inedito ma ben disposto in campo, una squadra molto attenta in fase difensiva e veloce nelle ripartenze e nelle manovre offensive. Tante note positive da questi 94' di gioco, compresa la partenza da titolare di Cerri che arrivato questa settimana si è messo subito a disposizione della squadra con tanto entusiasmo.

La prossima gara l'Empoli affronterà un avversario sulla carta proibitivo come la Juventus di Massimiliano Allegri. Come sempre sarà però il campo a parlare, e se a scendere in campo sarà lo stesso Empoli di questa sera le probabilità di uscire con un risultato positivo potranno aumentare.

IL TABELLINO

Empoli (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski (16' st Cacace), Zurkowski, Grassi, Marin (16' st Maleh), Gyasi; Cambiaghi (41' st Fazzini), Cerri (24' st Shpendi). Allenatore: Nicola

Monza (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo (1' st D'Ambrosio), Mari, Caldirola; Pereira (22' st V. Carboni), Gagliardini (1' st Bondo), Pessina, Kyriakopoulos; Colpani (30' st Maldini), Mota; Colombo (1' st Maric). Allenatore: Palladino

Arbitro: Giua

Marcatori: 13', 38', 28' st Zurkowski (E)

Ammoniti: Bereszynski (E), Caldirola (M), Mota Carvalho (M), Mari (M)