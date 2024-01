Gialloblu Castelfiorentino difende il PalaBetti: finisce 80-76 con l'Argentario Basket

È servito un overtime per assegnare lo scontro diretto tra Gialloblu Castelfiorentino e Argentario Basket. Alla fine dei giochi ad avere la meglio sono stati i ragazzi di Dario Chiarugi, che al PalaBetti si sono imposti per 80-76 chiudendo con un successo importante il girone di andata. Una gara che i castellani, pur tra alti e bassi, hanno amministrato per 35 minuti, salvo poi rischiare di veder sfumare tutto in volata, quando gli ospiti hanno impattato rinviando il verdetto al supplementare.

Dopo un ottimo approccio, tanto da scappare subito sul +10 e poi chiudere il primo quarto sul 18-12, i ragazzi di Chiarugi hanno gestito il vantaggio nella seconda frazione, andando al riposo lungo sul 38-29 e con Turini a guidare l’attacco castellano (27 realizzati). Nella ripresa, però, gli ospiti sono rimasti a contatto, portando la sfida sul piano fisico e riavvicinandosi pericolosamente più di una volta, tanto che alla terza sirena il divario si è ridotto a tre lunghezze (52-49). Una rimonta che si è poi concretizzata nella quarta frazione, quando hanno impattato messo la testa avanti costringendo il Gialloblu a piombare dal +4 al -6. A quel punto sono state due triple provvidenziali di Ciampolini e Flotta a riacciuffare la gara scrivendo 68-68 alla quarta sirena. Nei cinque minuti di extratime, pur con tanti errori sia da una parte che dall’altra, il Gialloblu è riuscito finalmente ad indirizzare i giochi e dalla lunetta ha messo definitivamente le mani sul match.

Prossimo impegno sabato 27 gennaio, di nuovo al PalaBetti, quando alle 21 arriverà Grosseto per la prima giornata di ritorno.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – ARGENTARIO BASKET 80-76 dts

Tabellino: Cetti, Flotta 8, Buti,Talluri J. 8, Caggiano, Tavarez 2, Zampacavallo 7, Cavini, Turini 27, Talluri T. 7, Ciampolini 6, Iserani 15. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 18-12, 38-29 (20-17), 52-49 (14-20), 68-68 (16-19), 80-76 (12-8)

Arbitro: Sferruzza di Firenze.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa