Hospice Empoli, al via il corso di formazione per i volontari in cure palliative

Al via a Empoli il secondo corso di formazione in cure palliative. Per diventare volontario di Amici dell'Hospice Onlus occorre la maggiore età e condividere i valori e la mission dell'associazione, ma in primis è richiesto: la motivazione, la capacità di ascolto attivo ed empatico, la riservatezza, la gratuità.

Nella nostra associazione sono stati individuati due tipi di volontari:

- Volontari per la sensibilizzazione o del FARE. Sono volontari con formazione di base, che scelgono di NON confrontarsi con situazioni caratterizzate da grande sofferenza e dolore, ma che sono invece più competenti e motivati per svolgere attività funzionali all'associazione. Ad esempio attività finalizzate principalmente alla sensibilizzazione e l'informazione, la raccolta fondi e l'accoglienza.

- Volontari in assistenza o dello STARE. Sono volontari con formazione avanzata, con attitudine a relazionarsi, che svolgono il loro impegno vicino ai malati e alla famiglia, con un ruolo peculiare, integrato con l'equipe multidisciplinare. Ad esempio offre compagnia e ascolto, regala brevi momenti di distrazione e diventa un riferimento e un sostegno nella risoluzione dei problemi pratici della vita quotidiana. Per coloro che lo desiderano è possibile acquisire ulteriori competenze collaborando in maniera diretta o indiretta nel supporto alle persone in lutto.

Nel corso di primo livello gli obiettivi in sintesi sono: informare sulle attività e il mandato etico dell'associazione, descrivere cosa sono le cure palliative, il ruolo del volontario e la rete dei servizi di cure palliative nei Comuni dell'Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore, l'attività dell'associazione nella diffusione della cultura e dei principi delle cure palliative.

Al corso avanzato si accede dopo avere fatto esperienza come volontario di primo livello a seguito di una selezione attitudinale. Per questo livello è previsto un percorso formativo più impegnativo, e i docenti sono professionisti delle cure palliative.

L'impegno richiesto ai volontari è di partecipare alle attività organizzate durante il corso dell'anno e, qualora siano interessati, all'accoglienza in Hospice dove si chiede di dedicare almeno 3 ore a settimana, sempre compatibilmente con le esigenze personali e familiari.

Le date del corso di formazione per volontari in cure palliative di primo livello sono le seguenti: il 2, 16, 21, 28 febbraio 2024 orario 17.30/19.30. Il 10, 24 febbraio e il 9 marzo 2024 orario 9.30/11.30 presso sala La Vela Margherita Hack ad Avane -Empoli e/o Auditorium di Palazzo Pretorio in piazza Farinata degli Uberti,Empoli.

La scadenza delle iscrizioni il 31/1/24.

Fonte: Amici dell'Hospice Onlus