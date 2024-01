Incidente a Montespertoli, guard rail attraversa l'auto: salvi 4 giovani

Incidente alle prime ore di questa mattina, domenica 21 gennaio, a Montespertoli. A rimanere coinvolta un'auto, con a bordo 4 ragazzi, finita contro il guard rail al lato della strada. Nell'impatto, il guard rail è entrato nell'automobile, distruggendo cofano e parabrezza e attraversando l'abitacolo, fortunatamente senza prendere nessuno degli occupanti.

Sul posto, in via Romita poco prima delle 6, sono intervenuti i vigili del fuoco di San Casciano in Val di Pesa e i soccorsi inviati dal 118. I vigili del fuoco, in collaborazione con il personale sanitario, hanno estratto i 4 giovani che erano rimasti bloccati all'interno della macchina, per la presenza delle lamiere del guard rail.

A riportare le conseguenze più gravi il conducente, che comunque non sarebbe in pericolo di vita, per gli altri tre passeggeri solo escoriazioni. Nessuno di loro è stato toccato dalle lamiere che hanno trafitto l'auto, finita contro il guard rail per cause in corso di accertamento.