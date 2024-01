Ondata di freddo a Firenze, temperature sotto zero

Un'ondata di freddo interesserà Firenze in queste ore. Il Centro funzionale regionale non ha ritenuto opportuno emettere alcuna allerta meteo, valutando che i fenomeni non saranno né intensi né pericolosi.

Gli esperti sottolineano per lunedì "temperature diffusamente sotto zero tra la notte e le prime ore della mattina, nelle zone di pianura e nei fondovalle". Sarà pertanto "possibile la presenza di ghiaccio molto localizzato, in particolare nei tratti stradali più umidi e generalmente meno esposti al sole durante il giorno".

In particolare, a Firenze, le previsioni del Consorzio Lamma (https://www.lamma.toscana.it/meteo/meteo-firenze) evidenziano che le temperature percepite dalla popolazione potranno raggiungere, durante la notte tra oggi e lunedì, i -5 gradi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa