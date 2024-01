Primarie del Pd Vinci: i prossimi incontri nelle frazioni con il candidato Vanni

Manca sempre meno all’11 Febbraio, il giorno delle primarie del Partito Democratico di Vinci, al termine del quale si scoprirà quale sarà il candidato sindaco Dem che correrà nella città del Genio alle amministrative 2024: il segretario, autosospeso, Daniele Vanni o la vicesindaca Sara Iallorenzi.

In attesa dell’ora X, il candidato Daniele Vanni continua il proprio percorso di ascolto nelle frazioni, per raccogliere pareri e contribuire alla costruzione del programma elettorale: un “cantiere aperto” che appartiene a tutti. Nella settima appena trascorsa si sono tenuti gli incontri alcuni incontri molto partecipati nelle frazioni di Sant'Amato, Sant'Ansano e Spicchio.

Durante le iniziative è stato presentato il programma caratterizzato da 5 punti essenziali: in prima posizione le politiche educative, con le proposte di Generazione futura; Discover Vinci, con lo sviluppo del territorio grazie a turismo e cultura; Un amico in comune, per la semplificazione e l'avvicinamento dei cittadini all’ente locale; Vivere Vinci, sui progetti per migliorare la qualità della vita e infine Effetto farfalla, piccole azioni per grandi cambiamenti per una Vinci sostenibile.

Per la presentazione del programma nella settimana dal 22 al 28 gennaio, gli appuntamenti saranno alle Case del Popolo di Petroio (lunedì 22, 21:15) di San Donato (martedì 23, 21:15) e di Toiano (mercoledì 24, 21:15). Oltre alle assemblee, sarà possibile incontrare il candidato Vanni ai consueti gazebo del lunedì al mercato di Spicchio, del mercoledì al mercato di Vinci e del Sabato sul viale Togliatti; è previsto un ulteriore gazebo, domenica 28, in prossimità della Casa del Popolo di Sovigliana.

