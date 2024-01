Tafferugli tra tifosi in un'area di servizio dell'A1 a Firenze

Scontri senza particolari criticità tra i tifosi della Spal e del Monza, che si sono incrociati mentre erano in viaggio per raggiungere le partite in trasferta, nell'area di servizio Bisenzio Ovest sull'autostrada A1. I tifosi si stavano recando rispettivamente a Perugia e a Empoli. Secondo quanto spiegato dalla questura di Firenze, dopo alcuni tafferugli la situazione è stata riportata alla normalità.

Nell'area di servizio sarebbero stati presenti una trentina di tifosi della Spal quando sono arrivati due pullman, scortati dalle forze dell'ordine, con circa 120 tifosi del Monza. A quel punto, intorno alle 13, i due differenti gruppi sarebbero venuti a contatto. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza saranno visionate per ricostruire l'accaduto.