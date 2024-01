Torneo di Burraco a sostegno del Centro Lilith: le partite al circolo MCL di Marcignana

Il Circolo MCL di Marcignana organizza il Torneo di Burraco, un appuntamento fisso ogni venerdì sera alle 21:30, iniziato il 19 gennaio. Un'occasione unica per gli appassionati del gioco e per coloro che desiderano trascorrere una serata piacevole in compagnia, tutto ciò mentre si contribuisce a sostenere una nobile causa.

Il Burraco è un gioco di carte molto popolare che coinvolge quattro giocatori divisi in due squadre. L'obiettivo principale è formare sequenze di carte dello stesso seme o gruppi di carte dello stesso valore. La combinazione di strategia e abilità lo rende un gioco apprezzato da persone di tutte le età.

Il torneo comprenderà nove incontri, fino al 15 marzo. Il ricavato delle serate di gioco sarà interamente devoluto al Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, una realtà impegnata nel supportare le donne vittime di violenza. Partecipare al torneo non solo offre momenti di divertimento e competizione, ma contribuisce anche a sostenere una causa importante.

La classifica individuale finale si determinerà sommando i migliori sette punteggi individuali ottenuti durante il torneo. Per garantire un'equa competizione, si scarteranno i due punteggi peggiori, e in caso di parità, l'estrazione a sorte deciderà il vincitore. I punteggi ottenuti nelle serate del 16 febbraio e del 15 marzo varranno il doppio.

La grande conclusione del Torneo di Burraco e la consegna dei premi avverranno il 22 marzo, offrendo un momento di festa e di gioia per tutti i partecipanti.

Per partecipare, è possibile presentarsi alle 21:15 per le iscrizioni.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino