Violazioni alla sicurezza e lavoratori in nero, sospesa ditta edile

Controlli nei luoghi di lavoro in tutta la provincia di Livorno, da parte dei carabinieri. Durante il servizio straordinario in alcune imprese edili, i militari della stazione di Montenero insieme ai colleghi del Nil, Nucleo ispettorato del lavoro di Livorno, hanno elevato sanzioni e sospeso un'attività. Il titolare e il socio di quest'ultima, di origini albanesi, sono stati ritenuti responsabili di alcune gravi violazioni della normativa di settore, che hanno inoltre comportato la sospensione del cantiere fino a quando le criticità non saranno sanate.

In particolare i carabinieri hanno riscontrato varie violazioni inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro tra cui la mancanza delle tavole fermapiede e la presenza di due lavoratori in nero. Uno di questi, di origini extracomunitarie, era anche privo di permesso di soggiorno e quindi irregolare sul territorio nazionale. I militari hanno dunque proceduto alla denuncia dei due soci, ed elevato sanzioni per un totale di 5mila euro.