Basket Castelfiorentino corsaro a Montecatini

Una vittoria che mancava dallo scorso 2 dicembre e che, proprio come nel girone di andata, arriva ai danni della Pallacanestro Femminile Montecatini. Il Basket Castelfiorentino torna a sorridere, corsaro al PalaVinci per 44-47 al termine di una gara indirizzata nei primi due quarti ma ipotecata soltanto in volata. Un successo importante per le ragazze di Gianni Lazzeretti, in primis per ridare slancio e morale dopo un periodo di alti e bassi.

Ottimo l’avvio della gialloblu, che approcciano con grande concentrazione in difesa trovando poi buone giocate offensive. Ne emerge una prima frazione ben gestita che vale il 7-14 al 10′. Un vantaggio che le castellane incrementano nel secondo quarto, riuscendo a tenere salda l’inerzia e con essa il controllo della sfida fino ad andare negli spogliatoi sul +11 (16-27). Una forbice che al rientro dall’intervallo permette alle ragazze di Lazzeretti di amministrare il vantaggio fino alla terza sirena (29-37), preludio ad un ultimo quarto in cui arriva però l’attesa reazione locale. Nel rush finale, infatti, le padrone di casa tornano a contatto riaprendo completamente i giochi, finché gli ultimi scambi premiano le gialloblu, che al quarantesimo possono finalmente fare festa.

Venerdì prossimo 26 gennaio, alle 21, si torna al PalaGilardetti, arriva Valdarno.

P.F. MONTECATINI – BASKET CASTELFIORENTINO 44-47

Tabellino: Banchelli 5, Baldinotti 7, De Felice 5, Caparrini 6, Costa 4, Bandinelli 4, Lucchesi 4, Bellantoni 8, Ancillotti 4, Iovenitti, Sanesi, Dani ne. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 7-14, 16-27 (9-13), 29-37 (13-10), 44-47 (15-10)

Arbitro: Contu di Pisa.

Fonte: Abc Castelfiorentino