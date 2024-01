Benedizione degli animali: il pienone a San Miniato

Un bel sole e un ottimo afflusso di pubblico hanno baciato la Benedizione degli Animali a San Miniato, organizzata da Fondazione San Miniato Promozione con l’appoggio dell’ente comunale per celebrare Sant’Antonio Abate, santo protettore di tutti gli animali. Piazza Dante si è riempita di cani, gatti, cavalli e altri animali da compagnia, che sono stati benedetti da don Francesco Zucchelli. Poi una giuria di bambini (Sirio Cavallini, Nicole Lischi, Edoardo Nolè, Roberta Cantini, Gregorio Parrini, Edoardo Bertini, Luca Massaini e Laura Massaini) ha decretato la classifica dei tre animali più simpatici: a vincere è stato il coniglio Chicco di Linda Bolgherini di San Miniato; a seguire il gatto Leonida di Michela Baldelli, sempre di San Miniato; in terza posizione il cavallo Pippo del sanminiatese Lorenzo Giannoni. Guest star dell’iniziativa è stato il pastore tedesco cieco Marley, che rischiava di essere abbattuto o di passare la vita in canile per la sua disabilità, se non fosse stato adottato da Marco Chimenti e Carlotta Nelli di Santa Maria a Monte. Marley e i suoi padroni sono stati omaggiati con una targa da Fondazione San Miniato Promozione e amministrazione comunale (nel dettaglio dal sindaco Simone Giglioli e dall’assessora al turismo Letizia Martinelli), così come la Sics (Scuola Italiana Cani Salvataggio) di cui Marley fa parte e che ha offerto una piccola dimostrazione di obbedienza. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione di CCN San Miniato, Pro Loco San Miniato, CET Equi Educa e ha visto la presenza di alcuni cani dell’Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi. I volontari del Mercatale, infine, hanno offerto una merenda ai bambini presenti.

Fonte: Ufficio Stampa