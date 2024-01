CFMI Academy, studenti di fashion design e aziende di moda si incontrano sulla formazione

Il panorama della formazione in Fashion Design si arricchisce con una nuova e interessante opportunità. Dalla partnership tra Centro di Firenze per la Moda Italiana, Pitti Immagine e UniCredit nasce "CFMI Academy". Il progetto, che vede anche la collaborazione di Piattaforma Sistema Formativo Moda, Polimoda, ZDHC Academy e Consorzio Physis, debutterà nell'ambito di Pitti Immagine Filati n.94 (Firenze, Fortezza da Basso, 24-26 gennaio 2024).

Perché CFMI Academy

CFMI Academy si propone come interfaccia tra gli studenti di Fashion Design e il mondo delle aziende di moda al fine di proporre momenti di alta formazione dedicati alla cultura industriale e alla sostenibilità. L'obiettivo è quello di integrare la formazione erogata nelle scuole con le istanze operative che i giovani si troveranno ad affrontare concretamente sul campo. La sostenibilità sarà il focus principale di queste attività, con particolare riguardo alle tematiche ESG (Environmental, Social and Governance).

“CFMI Academy nasce per aiutare le Faculty delle Accademie italiane a rimanere aggiornate sui temi più urgenti per le giovani generazioni che si occuperanno di moda, come la sostenibilità e i diversi temi legati all’ESG. Per questo abbiamo individuato un team di consulenti che operano nei principali brand di Moda e/o che affrontano le tematiche ESG ad alto livello”, spiega Antonella Mansi, presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana.

“Nell’ambito della partnership con Pitti Immagine - sottolinea Annalisa Areni, Responsabile Client Strategies di UniCredit Italia - intendiamo supportare i giovani talenti del settore moda: crediamo, infatti, che sia fondamentale continuare ad investire in formazione, leva per potenziare il processo di trasmissione dei saperi, puntando ad accrescere gli standard qualitativi tipici del Made in Italy. Questo significa rendere tangibile il nostro operato, contribuendo al progresso delle comunità attraverso la realizzazione di collaborazioni che mirino all’erogazione di contenuti concreti. Da qui la creazione dell’Academy con cui, con Pitti ed altri partner di prestigio, ci impegniamo nella realizzazione di percorsi formativi volti a favorire la diffusione di una maggiore cultura industriale sostenibile, rendendo la formazione teorica erogata nelle scuole più vicina alle tematiche operative sperimentate dalle aziende del comparto”.

CFMI Academy @ Pitti Immagine Filati 94

Il 26 gennaio 2024, a partire dalle ore 9.45 in Fortezza da Basso, presso l'UniCredit Theatre, si svolgerà il primo modulo formativo di CFMI Academy attraverso un ciclo di seminari a numero chiuso dedicati agli studenti iscritti all’ultimo anno e ai loro docenti. Grazie al coinvolgimento di Piattaforma Sistema Formativo Moda e Polimoda parteciperanno 13 accademie italiane di Fashion Design. Dopo il saluto del presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana, Antonella Mansi, si susseguiranno quattro slot di 45 minuti.

Questi i relatori e i temi trattati:

Angelo Figus (Spazio Ricerca Pitti Immagine Filati)

Il ruolo di Pitti Immagine Filati e del suo Spazio Ricerca

Elisa Gavazza (ZDHC Academy)

Innovazione & impatto: come affrontare le sfide globali legate alla produzione sostenibile. L'esempio della Roadmap to Zero di ZDHC

Patrizio Regis (Unicredit ESG)

La banca come partner della transizione ESG

Ester Falletta (Consorzio Physis)

Lean and green: la caccia allo spreco come paradigma di sostenibili