Come cambia il centro I Lecci di Montespertoli: la presentazione del progetto alla cittadinanza

Il Comune di Montespertoli, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, avvia il progetto per il recupero e la valorizzazione del Centro per la Cultura della Vite e del Vino "I Lecci". Questa iniziativa mira a riportare in vita e a sfruttare a pieno le potenzialità di questo luogo.

Il progetto prevede una trasformazione significativa del Museo che diventerà Museo del territorio, anche attraverso la valorizzazione dell'enoteca, degli spazi didattici e di incontro, nonché del giardino circostante. Attraverso un restyling dell'allestimento attuale e una riflessione sull'utilizzo degli spazi in relazione alle attuali esigenze del sistema culturale e turistico, il progetto mira a creare un luogo dinamico e accogliente.

In questo contesto, l’amministrazione comunale invita le strutture ricettive, i commercianti e le associazioni del territorio a partecipare attivamente al processo di definizione del nuovo concept del Centro. L'incontro di ascolto e confronto è programmato per il 25 gennaio dalle 17.00 alle 19.00 presso il Centro per la Cultura della Vite e del Vino "I Lecci".

"L'obiettivo principale dell’incontro è confrontarsi, raccogliere le idee e le proposte al fine di definire una visione collettiva e condivisa del riallestimento del Museo che racconterà tutte le eccellenze e le peculiarità del nostro territorio" dichiara Alessandra De Toffoli, assessore alla Cultura e al Turismo.

L'evento prevede una prima parte di presentazione del concept preliminare del progetto e una seconda sessione con gruppi di lavoro tematici. Durante quest'ultima, i partecipanti avranno l'opportunità di confrontarsi con gli esperti di Promo PA, l’azienda incaricata dello sviluppo del progetto.

Per partecipare, è necessario iscriversi entro il 24 gennaio alle ore 15.00 tramite il seguente link: https://www.promopa.it/scheda-di-iscrizione/?cp=MONTESPERTOLI_INCONTRO_TERRITORIO

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, contattare la Dr.ssa Camilla Gamucci all'indirizzo e-mail c.gamucci@promopa.it.

Il Comune di Montespertoli è entusiasta di coinvolgere la comunità e gli stakeholder locali in questa fase cruciale di sviluppo del Centro per la Cultura della Vite e del Vino "I Lecci". La collaborazione di tutti sarà determinante per plasmare un luogo unico e significativo per il territorio.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa