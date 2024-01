Concorso letterario per adolescenti sul tema di don Milani a Montopoli

Un concorso letterario pensato per i ragazzi tra i 14 e i 16 anni sull'onda degli insegnamenti di don Milani. Il Comune di Montopoli, in occasione della Festa della Toscana, con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e del Consorzio Conciatori Ponte a Egola, ha indetto il concorso “La parola fa eguali".

L'edizione 2023 della Festa della Toscana è stata infatti un omaggio al prete di Barbiana dedicata ai valori umani e alla lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di don Milani. Il concorso è riservato riservato agli alunni e alle alunne dai 14 anni (compiuti entro il 10 giugno 2024) ai 16 anni residenti nel Comune di Montopoli in Val d'Arno con un ISEE familiare uguale o inferiore a 15.000 euro.

"Lo spunto per il tema del concorso – spiegano l'assessora alla cultura e all'istruzione Cristina Scali e la vicesindaca Linda Vanni – è stato l'impegno di don Milani nell'insegnamento. L'attenzione per l'utilizzo della parola, lo studio della lingua italiana e delle lingue straniere. Ringraziamo l'ufficio per il grande lavoro svolto grazie al quale è stato possibile ottenere un finanziamento da parte della Regione Toscana, grazie alla Fondazione e al Consorzio Conciatori per la sensibilità dimostrata verso il progetto. Chiediamo ai ragazzi e alle ragazze di Montopoli di mettersi alla prova, di esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni sul tema dell'utilizzo della parola come strumento per abbattere le diseguaglianze".

L'elaborato, a cui deve essere dato un titolo, dovrà essere scritto con carattere Times New Roman, in corpo 12, in formato pdf, e potrà liberamente ispirarsi al titolo del concorso "La parola fa eguali", da narrare nelle sue più diverse sfumature (poesia, saggio, racconto...). La partecipazione al presente concorso è gratuita e non prevede quota di iscrizione. Il premio sarà un buono per un corso di lingua inglese della durata di 10 mesi (da settembre 2024 a giugno 2025) e un soggiorno studio all'estero della durata di una o due settimane da effettuarsi nel periodo estivo 2024.

La documentazione utile alla partecipazione al concorso letterario dovrà essere inviata entro e non oltre il 29 febbraio tramite pec all'indirizzo di posta info@pec.comune.montopoli.pi.it oppure consegnata a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Montopoli in Val d'Arno in via Guicciardini, 61. Il regolamento completo è consultabile sul sito internet del Comune.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa