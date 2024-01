Contrasto all'evasione fiscale, il supporto ai comuni di Anci Toscana

Cosa possono fare i Comuni per contrastare l’evasione fiscale? Quali strumenti possono mettere in campo? Come rendere le attività più incisive? Per rispondere a queste domande stamani Anci Toscana ha organizzato un webinar dedicato agli operatori di tutta la Toscana, che ha registrato una grandissima partecipazione, anche grazie alla qualità di docenti ed esperti intervenuti. Il corso ha dato concreta attuazione al protocollo di intesa tra Anci Toscana, Comuni capoluogo della Toscana, direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate e comando regionale della Guardia di Finanza, con l’obiettivo di sviluppare ogni utile sinergia e fornire supporto teorico-pratico rispetto alla partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento dei tributi, affrontando le casistiche più rilevanti ed utili.

I dati del Comune di Prato, presentati durante il webinar, parlano chiaro: dal 1° gennaio 2021 al 30 novembre 2023 le segnalazioni inviate alla Guardia di Finanza sono state 149; le segnalazioni lavorate sono state 25 (escluso il 2023); la maggiore imposta accertata è stata di 837mila euro (escluso il 2023).

Con queste attività Anci Toscana rafforza il suo impegno a supporto dei Comuni sul tema dell'evasione fiscale, sia con servizi diretti che con la formazione; in particolare l'associazione, in qualità di centrale di committenza, ha svolto una procedura aperta per l’affidamento del servizio e la gara ha portato alla stipula di un accordo quadro con la società Finanza Locale Partnership Srl, al quale i Comuni possono aderire per attivare un servizio di analisi della situazione fiscale relativa ai tributi locali e di redazione del tax gap, di costruzione della Banca Dati degli Oggetti Immobiliari, di individuazione dei casi di elusione ed evasione tributaria e di supporto nell’attività di accertamento. Il servizio, rinnovato nello scorso luglio, è adattato alle esigenze di ciascun ente ed è realizzato in affiancamento all’ufficio tributi, al fine di valorizzare il ruolo dei funzionari comunali e incentivarne la partecipazione e la crescita professionale.

Per info e maggiori dettagli: servizi@ancitoscana.it

Fonte: Anci Toscana