Giorno della Memoria, al via alle iniziative al Memoriale di Firenze

Gli appuntamenti del Giorno della Memoria 2024 a cui ha lavorato la Fondazione e Museo della Deportazione a Firenze, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione Toscana e realizzate dal Museo in collaborazione con l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, hanno preso avvio dal Memoriale delle Deportazioni (viale Giannotti 81), inaugurato nel luglio del 2023.

Opera d’arte contemporanea voluta, progettata e collocata nel 1979 nel Blocco 21 del campo di Auschwitz dall’ANED, grazie alla collaborazione di un eccezionale gruppo di intellettuali tra i quali spiccavano gli architetti Lodovico e Alberico Belgiojoso, lo scrittore Primo Levi, il regista Nelo Risi, il pittore Pupino Samonà e il compositore Luigi Nono, è stata poi smantellata e trasferita a Firenze.

Mercoledì 24 gennaio alle 10 la presentazione di un libro con una iniziativa rivolta alle scuole fiorentine e realizzata in collaborazione con ANED Firenze. Si tratta di "Sempre con me. Le lezioni della Shoah", di Emanuele Fiano con Ugo Caffaz che dialoga con l’autore. Alle 15 si può partecipare all’incontro di approfondimento sulla deportazione politica con il coinvolgimento di ANED Toscana e i presidenti di tutte le sezioni. Per gli eventi al Memoriale l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Consigliata la prenotazione. Info 0574 461655 – info@museodelladeportazione.it.

