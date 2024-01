Il candidato Mantellassi lancia 4 appuntamenti aperti a tutti per "scrivere insieme una storia empolese"

Quattro appuntamenti a Empoli per costruire insieme il programma elettorale del candidato del centrosinistra Alessio Mantellassi

“Scriviamo insieme una storia empolese” è il nome dell’iniziativa che prevede quattro appuntamenti con al centro altrettanti argomenti, declinati poi in sottotemi che verranno discussi in tavoli, a cui chiunque potrà partecipare.

Il primo incontro sul tema Cura si terrà giovedì 25 gennaio al Dopolavoro ferroviario (piazza Don Minzoni,15), il secondo sul tema Ecologia giovedì 1 febbraio al Minimal Teatro (via P.Veronese 10) , il terzo sul tema Dignità lunedì 5 febbraio alla sala delle rose (casa del popolo Pozzale Via Sottopoggio per San Donato, 24) e l’ultimo il 12 febbraio sul tema Comunità alla Vela-Margherita Hack (via Magolo, 32).

Gli incontri inizieranno alle 21.

"Vogliamo coinvolgere le empolesi e gli empolesi nella stesura del nostro programma elettorale. I quattro incontri in programma spaziano dalla manutenzione alla cultura, dall’ecologia alle politiche per le persone anziane. Sono temi che riguardano tutti e vorremmo raccogliere idee e contributi, che possano integrare il nostro programma" spiega Alessio Mantellassi, candidato sindaco per Empoli.

Gli incontri sono aperti a tutti: cittadini, associazioni, categorie e imprese.

Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione attraverso un modulo, questi sono i link per le quattro serate.

Per informazioni si può scrivere alla e mail del candidato alessiomantellassisindaco@gmail.com

Fonte: Pd Empolese Valdelsa