Compie 90 anni Loredano Panchetti, fondatore della Coffee Vending System di San Miniato Basso

È un giorno da ricordare il 90º compleanno di Loredano Panchetti, fondatore della ditta Coffee Vending System srl di San Miniato basso, leader in Toscana nel settore della distribuzione automatica da oltre 35 anni. Una vita, la sua, da raccontare come storia di successo di un'impresa del territorio.

I suoi inizi risalgono a metà degli anni '60 con il suo primo bar. Poi la decisione di iniziare l’attività di distribuzione automatica e noleggio macchine da caffè, lavorando duramente con impegno e dedizione per sfruttare al meglio il boom economico degli anni '80.

Loredano sa farsi voler bene dai clienti per la sua onestà e competenza e riesce piano piano a far diventare grande la sua piccola azienda partita da un garage.

Adesso la Coffee Vending System srl conta 12 dipendenti e una flotta di 10 furgoni. È un'azienda in salute, ma il timone è rimasto ancora in mano alla famiglia Panchetti. A Loredano sono giunti in aiuto i due figli Enrico e Fabio, oltre alla moglie Grazia che lo ha sempre sostenuto.

Ma le 90 primavere di Loredano, compiute il 15 gennaio ma festeggiate lo scorso sabato con una trentina tra amici e dipendenti, non gli impediscono di rendersi ancora utile. Alla sua età Panchetti guida e va in bici, viene tutti i giorni a visitare l'azienda e effettua ancora piccole riparazioni delle macchinette del caffè. Una forza della natura, insomma.

Tutti i dipendenti, i parenti e i tantissimi amici augurano un felice compleanno a Loredano, una vera e propria istituzione e un esempio di come, con passione e dedizione al lavoro, si possa creare un azienda solida e duratura.

Coffee Vending System srl

Via Selene, 10, San Miniato PI

distributoriautomatici-toscana.com