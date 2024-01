Il cerretese Massimo Barlettani espone a Roma i suoi 'fiori randagi'

L’artista cerretese Massimo Barlettani presenta la mostra personale dal titolo "Fiori randagi”, curata da Filippo Lotti, che sarà inaugurata a Roma giovedì 25 gennaio alle ore 18.00 presso la Galleria SpazioCima.

Circa 20 le opere esposte: petali, eteree ali di farfalle, steli e foglie strappati dal tempo, raffinate simmetrie, contrappunti silenziosi tra l’essere e lo svanire.

"I “Fiori Randagi” non sono belle e profumate macchie di colore da mettere in un vaso per decorare la sala da pranzo – spiega l’artista - Sono potenti segnali sessuali della natura per attrarre insetti e permettere l’impollinazione e quindi la riproduzione della vita. La mia ricerca sugli elementi floreali e sulle farfalle nasce dal desiderio di mostrare la bellezza, la forza e la fragilità della vita. Le mie opere non sono nature morte, sono nature vive. I miei fiori non sono recisi ma mostrati in un attimo di vita. La mia ricerca di vibrazioni e interferenze si basa su aspetti spirituali. Le mie farfalle leggere e trasparenti ci ricordano la fragilità della bellezza e la connessione di tutti gli esseri viventi".

"L’arte di Massimo Barlettani - spiega Filippo Lotti nel suo testo critico - appare come un inseguimento di quella che Spinoza avrebbe potuto chiamare “natura naturans” ovvero natura, certo, ma nel suo continuo darsi, nel suo continuo generarsi, nella sua progressione fugace, in divenire, col desiderio mai appagato di potersi eternare, fissare per sempre. Ecco perché non v’è nulla di superfluo nelle sue opere, e non permette che lo sguardo vaghi indeciso. Ti raccoglie con la carezza di ciò che è essenziale e puro in equilibrio tra la fragilità e la forza propulsiva dell’esistenza tutta".

La mostra sarà visitabile, ad ingresso libero, fino al 25 febbraio 2024, da mercoledì a sabato dalle 15.30 alle 19:00. Chiusura straordinaria sabato 10 febbraio.

Per info: info@spaziocima.it.