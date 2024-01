Il Museo del Vetro di Empoli ha terminato dopo 10 anni la sua funzione di ufficio di stato civile separato per la celebrazione dei matrimoni o delle unioni civili. Lo annuncia una delibera comunale, motivando la scelta con le difficoltà burocratiche legate a vincoli della Soprintendenza e con dei finanziamenti Pnrr ottenuti recentemente.

A settembre 2014 la prima giunta guidata da Brenda Barnini inserisce il MuVe tra i luoghi per celebrare matrimoni civili, assieme ad altri luoghi pubblici come la Sala Gemignani in municipio, alla Casa del Pontormo, ai giardini di Pontorme e di Monterappoli. Ogni anno vengono celebrati tra i 3 e i 5 matrimoni al MuVe, un numero esiguo, con una tariffa tra i 250 e i 320 euro. I costi si basano sul giorno della celebrazione (feriale o festivo) e sulla residenza a Empoli dei futuri sposi.

Nel 2022 la Regione emette un decreto nel quale si riconosce il MuVe come Museo di Rilevanza Regionale, e a seguito di questo non può essere concesso in uso esclusivo durante l'orario di apertura. Il riconoscimento frutta poco meno di 9mila euro nel 2022 e 11.500 circa nel 2023. A fine 2022 nel museo si inaugura un allestimento con una bacheca centrale dove sono esposti oggetti di bufferia, ossia dei particolari bicchieri in vetro. Questo nuovo allestimento mal si concilia con la celebrazione di matrimoni e altri eventi culturali. A più si sommi che per spostare l'allestimento serve una richiesta alla Soprintendenza.

Queste condizioni hanno fatto sì che dal 1 gennaio 2024 il MuVe è stato depennato dall'elenco delle location comunali per i matrimoni. "La richiesta di spazi per la celebrazione di matrimoni e costituzione unioni civili potrà essere ugualmente soddisfatta vista la disponibilità di diverse altre sale adibite a tale scopo", spiega la delibera, considerando anche che le minori entrate "non sono previste" proprio per le altre sale a disposizione.

Elia Billero